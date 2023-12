Guai sulla Fipili (Firenze-Pisa-Livorno) a causa di un pericoloso incidente stradale che ha coinvolto un camion. Il traffico è rimasto bloccato completamente in direzione mare dopo che il mezzo pesante ha sfondato il guardrail e si è intraversato.

Camion sfonda guardrail: incidente in Fipili

Il pericoloso incidente stradale è avvenuto quando erano da poco passate le ore 4 del mattino fra ieri e oggi sulla Fipili, tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina verso Pisa. Il tir che trasportava generi alimentari si è intraversato ed è uscito, almeno in parte dalla carreggiata, fino ad andare a sfondare il guardrail. Secondo le prime informazioni che arrivano, sembra che si sia trattato di un sinistro del tutto autonomo: nessun altro viecolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Camion sfonda guardrail: i soccorsi

Fortunatamente, il conducente del mezzo pensate è rimasto del tutto illeso. Sul posto sono comunque giunti i medici del 118 per gli accertamenti, oltre ai vigili del fuoco e a due autogrù che sono servite a spostare il grosso mezzo dalla strada. Grossi disagi per il traffico in direzione mare, rimasto bloccato per diverse ore.