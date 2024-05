Sherif Lawal è morto sul ring durante il suo debutto tra i professionisti. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Pugile muore sul ring al suo debutto tra i professionisti

Sherif Lawal, pugile inglese di 29 anni, ha ricevuto un pugno all’altezza della tempia durante il primo incontro tra i professionisti. L’uomo è morto dopo il trasporto d’urgenza al Northwick Park Hospital. Lo staff medico ha provato a rianimarlo e ha cercato in tutti i modi di salvargli la vita. L’arbitro si è accorto subito che le sue condizioni erano preoccupanti, anche se non ha avuto la percezione che ci potessero essere conseguenze così tragiche. Il pubblico in sala è rimasto sotto shock, mentre l’arbitro, nonostante avesse iniziato il conteggio, ha chiamato i soccorsi. La tragedia s’è consumata durante un evento organizzato all’Harrow Leisure Centre di Londra.

Tragedia sul ring: morto pugile di 29 anni

Il combattimento è durato quattro round. Le avvisaglie che qualcosa non stava andando per il verso giusto sono arrivate alla fine della terza ripresa, ma Lawal ha continuato a boxare. Nessuno si sarebbe mai immaginato potesse accadere una tragedia simile. Il Sun ha raccontato quanto accaduto, spiegando che il pugile aveva preso un pugno alla tempia e si è piegato per terra. L’arbitro ha iniziato il conteggio ma ha interrotto quando ha capito che le condizioni del pugile erano preoccupanti. Né la rianimazione cardio-polmonare, né l’uso del defibrillatore sono serviti a salvargli la vita.