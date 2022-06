Durban, pugile sudafricano inizia a colpire avversario immaginario durante un incontro di boxe

Durban, un pugile sudafricano ha cominciato a colpire un avversario immaginario durante un incontro di boxe: le immagini del drammatico accaduto.

Nella giornata di domenica 5 giugno, è stato scritto un capitolo poco felice della storia della boxe.

Nel corso del decimo round di un match disputato per il titolo africano dei pesi leggeri della WBF a Durban in Sudafrica, infatti, si è verificato un drammatico episodio.

L’incontro ha visto scontrarsi tra loro due pugili pressoché esordienti: si tratta, nello specifico, di Simiso Buthelezi, con quattro vittorie e una sconfitta ottenute da professionista, e Siphesihle Mntungwa, con sette vittorie, una sconfitta e due pari.

Durante il decimo round, Buthelezi ha tempestato di colpi l’avversario fino a farlo precipitare fuori dal ring.

In questa circostanza, nonostante lo stop imposto dall’arbitro per consentire a Mntungwa di risalire sul ring e riprendere il combattimento, gli spettatori hanno assistito a qualcosa di mai visto prima.

Simiso Buthelezi era in netto vantaggio e avrebbe certamente vinto il decimo e ultimo round dell’incontro a Durban se qualcosa di drammatico non fosse accaduto dopo il ritorno sul ring dell’avversario.

Nel momento in cui l’incontro è stato ripreso, infatti, Buthelezi si è improvvisamente diretto verso l’angolo opposto del ring rispetto a quello in cui si trovava Mntungwa e, dopo averlo raggiunto, ha cominciato a sferrato una raffica di colpi contro un avversario immaginario che esisteva soltanto nella sua mente.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022