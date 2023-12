Giulia Cecchettin è morta a causa di uno shock emorragico dovuto all’aggressione con almeno 20 coltellate di Filippo Turetta. La ragazza, secondo quanto emerso dall’autopsia che è stata fatta sul suo cadavere, sarebbe morta intorno alle 23.40 di sabato 11 novembre.

Giulia Cecchettin, i risultati dell’autopsia: la causa del decesso

Prima l’aggressione a Vigonovo, poi quella ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un’azienda di Fossò e, infine, le 20 coltellate inflitte senza pietà nell’area industriale dello stesso comune. È così che si è consumato il terrificante omicidio di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso sabato 11 novembre. Secondo quanto stabilito dall’esame autoptico, la giovane è morta per lo shock emorragico dovuto alle coltellate che le sono state inflitte dal 22enne, quando erano circa le ore 23:40 di quella drammatica sera.

Giulia Cecchettin, i risultati dell’autopsia: l’arma del delitto

Il dubbio principale, dunque, è stato sciolto: quando Giulia Cecchettin è stata abbandonata nel luogo in cui (una settimana più tardi rispetto alla sua scomparsa) fu ritrovata, era già morta. Agli inquirenti adesso non resta che capire quale sia stata l’arma del delitto. Al momento, le opzioni si sono ridotte a due coltelli: uno trovato spezzato a Vigonovo, e l’altro, recuperato nell’auto di Filippo Turetta in Germania.