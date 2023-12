Una banale lite per un parcheggio nel centro di Andria finisce come peggio non poteva: un uomo di 38 anni è stato arrestato per aver ferito gravemente il 45enne con cui stava discutendo. L’uomo ha staccato a morsi l’orecchio sinistro dell’automobilista.

Lite fra automobilisti, gli stacca un orecchio a morsi: l’aggressione

I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso venerdì 24 novembre, quando i due automobilisti hanno iniziato a litigare per un parcheggio di piazzata Catuma ad Andria. Non sono noti i motivi che hanno spinto i due al litigio, ma quello che si conosce è quanto è avvenuto dopo. Il 38enne ha iniziato un’aggressione fisica nei confronti del 45enne, ferendolo anche al viso. In particolare, l’uomo ha staccato a morsi l’orecchio sinistro dell’altro automobilista.

Lite fra automobilisti, gli stacca un orecchio a morsi: l’arresto

Sul posto sono giunti i medici del 118 che hanno curato sul posto il 45enne per poi trasferirlo all’ospedale Bonomo. L’uomo ha una prognosi di 30 giorni per le prodonde ferite riportate. I carabinieri hanno arrestato e portato in Questura il 38enne: l’uomo è accusato di aggressione e lesioni personali.