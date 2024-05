I dati del Viminale in tema migranti sono allarmanti: da inizio anno sono sba...

Stando ai dati del Viminale, dal primo gennaio 2024 sono sbarcati in Italia circa 2.300 minori non accompagnati. La situazione dei migranti è tragica, specialmente considerando questo aspetto molto delicato.

Arrivano i nuovi dati del Viminale sulla situazione dei migranti, un argomento molto delicato se pensiamo all’Italia, che ad oggi rimane una delle mete più affollate. Basti pensare all’hotspot di Lampedusa, costantemente al collasso.

I dati del Viminale in merito ai migranti: sempre più minorenni non accompagnati

Ad arrivare in Italia sono sempre più migranti. I dati raccolti dal Viminale sono davvero preoccupanti ma principalmente, ci soffermiamo oggi su un tema molto delicato, quello che riguarda i minorenni.

A scappare da guerre, povertà e persecuzioni infatti non sono solo donne e uomini, ma anche bambini.

Molti seguono i genitori in terribili viaggi della speranza, che spesso non hanno neanche un lieto fine. Altri vengono messi sui barconi da soli, abbandonati al destino.

Arrivano dunque in Italia e vengono registrati ma non sono accompagnati.

Quanti sono i migranti minorenni che arrivano in Italia da soli

Per capire il vero dramma, bisogna parlare di numeri e quelli forniti dal Viminale non sono affatto rassicuranti.

Si evince che il fenomeno non accenna a diminuire e coinvolge appunto sempre più minori. I nuovi dati certificano in particolare, che da primo gennaio del 2024 fino al 2 maggio, ovvero la data odierna, sono arrivati sulle nostre coste ben 2.351 minori non accompagnati.

Dal Ministero dell’Interno emerge anche che nello stesso periodo, sono oltre 16mila i migranti approdati nel nostro Paese, dato inferiore rispetto alla stessa rilevazione nel 2023 (42mila) e maggiore rispetto a quella dell’anno prima (10.964).