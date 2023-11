Modifiche al decreto sui migranti: coloro che hanno più di 16 anni rimarranno nei Centri per adulti per 5 mesi.

Il terzo decreto sui migranti conosciuto come “Cutro 2”, al momento all’esame dell’Aula della Camera, modifica la disciplina relativa all’accoglienza dei minori. Il testo è stato licenziato giovedì 23 settembre dalla Commissione Affari Costituzionali per poi essere riformulato con diversi emendamenti da parte del relatore Francesco Michelotti di Fratelli d’Italia. Si prevede l’estensione del periodo di permanenza dei minori nei centri di accoglienza da 30 a 45 giorni.

Decreto migranti: il limite di capienza dei Centri

In presenza di un notevole flusso migratorio, i Centri potranno accogliere un numero di persone superiore del 50% rispetto alla capienza prevista. Inoltre, i minori di 16 anni saranno alloggiati nei centri destinati agli adulti.

Decreto migranti: quando sarà votato?

I giovani migranti non accompagnati, una volta compiuti i 16 anni, potrebbero essere destinati ai Centri di accoglienza per adulti per un periodo esteso a 5 mesi. La proposta di riforma della disciplina sull’accoglienza degli stranieri, attualmente in fase di votazione con la richiesta di fiducia da parte del Governo fissata per lunedì 27 alla Camera, originariamente prevedeva un periodo di permanenza di 90 giorni per questi minori.

Decreto migranti: il subemendamento che fa discutere

Da notare tuttavia come, attraverso un subemendamento presentato in Commissione Affari Costituzionali dal deputato della Lega Igor Iezzi, si propone un’estensione di ulteriori 60 giorni, portando così il totale a 150 giorni. Questa modifica è tra le più contestate dalle opposizioni.