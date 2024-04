La premier Giorgia Meloni in un videomessaggio ha annunciato la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 nella sessione dedicata all’Intelligenza artificiale.

« Ringrazio di cuore il santo Padre per aver accettato l’invito dell’Italia, la sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all’intero G7 . È la prima volta che il Pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei 7 , e il Santo Padre lo farà nella sessione Outreach , aperta cioè anche ai Paesi invitati e non solo ai membri del G7. Sono convinta che la presenza del Papa darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all’ intelligenza artificiale ».

«Il nostro impegno è quello di sviluppare meccanismi di governance per garantire che l’intelligenza artificiale sia incentrata sull’uomo e controllata dall’uomo, ovvero che mantenga al centro la persona e abbia la persona come suo ultimo fine. È una sfida che nessuno di noi può pensare di affrontare da solo e io credo che sia fondamentale valorizzare il meglio della riflessione etica e intellettuale che in questo ambito si sta sviluppando. Penso ad esempio al cammino avviato dalla Santa Sede nel 2020 con la Rome Call for AI Ethics, un percorso che porta a dare applicazione concreta al concetto di algoretica, ovvero dare un’etica agli algoritmi».