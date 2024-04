A quanto pare lo stato di salute di Papa Francesco non è dei migliori, questa mattina durante una visita è apparso su una sedia a rotelle ed ha ammesso di non essersi ancora ripreso del tutto.

La salute di Papa Francesco è un argomento di cui spesso si parla e che preoccupa non poco i fedeli e proprio questa mattina, tramite una sua visita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù in Vaticano, sono arrivate alcune novità in merito. Notizie che però non sembrano rassicuranti, perché il pontefice ha preso parte all’evento su una sedia a rotelle.

Il Papa sulla sedia a rotelle

Nonostante le sue condizioni di salute, Papa Francesco ha insistito nell’essere presente ad un’incontro organizzato con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù in Vaticano che ha avuto luogo questa mattina. Ed è qui che è apparso su una sedia a rotelle nella sala Paolo VI per festeggiare i cento anni della struttura.

Stando alle descrizioni dei presenti, il pontefice era visibilmente stanco e la sua voce era debole. Prima del suo discorso ha infatti sottolineato di non essersi ancora ripreso dall’influenza che l’aveva colpito alcune settimane fa. Per non parlare di altri problemi al ginocchio che l’hanno costretto a subire un’operazione.

Proprio per questo motivo il Papa, nonostante la sua presenza, ha fatto leggere il suo discorso da un aiutante, come già successo in passato. Un’arringa che ha sottolineato l’importanza dei valori del dono, come la generosità e l’umiltà, che sono fondamentali per la missione e la storia dell’ospedale. Il pontefice è poi rimasto per qualche tempo nell’ospedale dopo la fine del discorso per salutare i pazienti.