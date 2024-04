Milano, cliente beve vino con detersivo e si sente male: una indagata

La proprietaria del bar ha ammesso di aver utilizzato la bottiglia per il detergente, adesso dovrà rispondere per lesioni colpose gravissime

Una donna di 51 anni è stata vittima di un grave episodio mentre si trovava in un locale di via Carloni, zona Lorenteggio a Milano. La cliente, ha bevuto un bicchiere di vino al bar senza sapere che la bottiglia conteneva residui di detersivo. La titolare del locale è stata denunciata dalla polizia per lesioni colpose gravissime, poiché il vino era contaminato con del detergente caustico.

Vino con detersivo, cosa è accaduto

Dopo aver ingerito il vino, la donna si è sentita male e il marito ha subito richiesto l’intervento del 118. Intanto, il coniuge della 51enne ha preteso delle spiegazioni alla titolare del bar, che sorprendentemente ha ammesso di aver versato nel bicchiere della cliente il vino che si trovava in una bottiglia contenente detersivo.

L’analisi del vino contaminato

Il vino è stato esaminato da una squadra dell’ATS inviata sul posto dell’accaduto, gli esiti preliminari sono stati trasmessi ai medici dell’ospedale San Carlo, dove la donna è stata trasportata dopo essersi sentita male. La vittima di 51 anni, ha riportato lesioni alla bocca, alla lingua e all’esofago. La polizia ha provveduto al sequestro del locale.