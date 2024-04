Il presidente Erdogan scrive a Papa Francesco, Guida Spirituale del Mondo Cattolico, con un solo obiettivo: «cooperazione della comunità nazionale per le sfide che dobbiamo affrontare».

Tra le sfide che si stanno affrontando Erdogan sottolinea quella degli attacchi israeliani a Gaza:

«Si muore di fame a causa della mancata consegna di aiuti umanitari anche durante il mese sacro del Ramadan , e l’impatto globale della guerra in Ucraina, che è giunta al suo terzo anno ».

In merito, il presidente turco aggiunge:

« L’umanità , consapevole del fatto che uccidere è proibito da tutte le religioni celesti, non deve più permettere che il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale vengano calpestati a Gaza. Necessario alzare la voce contro i bombardamenti deliberati di ospedali, scuole, moschee e chiese ».

«Impossibile stabilire una pace e una stabilità durature in Medio Oriente senza una giusta soluzione al conflitto israelo-palestinese. Uno Stato palestinese indipendente, sovrano e geograficamente integrato entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale, deve realizzarsi e avere il suo posto nel sistema globale come membro alla pari della comunità internazionale».