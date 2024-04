Elezioni in Turchia: Erdogan ammette la sconfitta, Istanbul e Ankara all'oppo...

Elezioni in Turchia: Erdogan ammette la sconfitta, Istanbul e Ankara all'oppo...

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ammesso la sconfitta del suo partito, l’Akp, durante un discorso dalla sede del partito ad Ankara. Le elezioni amministrative in Turchia, tenutesi ieri, hanno visto un risultato significativo nelle due principali città del paese: Istanbul e Ankara, dove i sindaci uscenti Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas hanno battuto i candidati sostenuti da Erdogan.

Riconferma dell’opposizione

Il partito popolare repubblicano (CHP), principale forza d’opposizione in Turchia, è stato confermato al governo di entrambe le città. Ad Ankara, in particolare, la vittoria di Yavas è stata schiacciante, con oltre il 60% dei voti contro il 35% del candidato dell’Akp. Anche a Istanbul, la vittoria di Ekrem Imamoglu è stata significativa, sebbene più risicata rispetto ad Ankara. Imamoglu ha ottenuto il 51% dei voti. Questa vittoria è stata celebrata con festeggiamenti in tutta la città.

Significato della vittoria

La riconferma di Imamoglu come sindaco di Istanbul è particolarmente significativa, considerando che Erdogan stesso aveva dichiarato l’obiettivo di “riprendere le città” a partire proprio da Istanbul. La città sul Bosforo, da oltre vent’anni dominata dal partito di Erdogan, è stata strappata a quest’ultimo nel 2019 da Imamoglu.

Risultati nelle altre città

Anche in altre città turche si sono registrati risultati significativi per l’opposizione. A Izmir, Cemil Tugay del CHP ha ottenuto il maggior numero di voti, mentre a Diyarbakir la candidata del Partito popolare per l’uguaglianza e la democrazia ha vinto con un ampio margine di consensi.