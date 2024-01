Terremoto in Turchia, sisma di magnitudo 5.2

La terra trema ancora in Turchia: un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito l'Anatolia Orientale

Una forte scossa di terremoto è stata percepita dalla popolazione turca nella giornata di ieri, quando in Italia erano le 14:04. La scossa, che secondo gli esperti è stata di magnitudo 5.2, è stata percepita chiaramente dalla popolazione, ma al momento non ci sono avvisi di danni a cose o persone.

La terra trema in Turchia, nel corso della giornata del 25 gennaio 2024, intorno alle ore 16:04 locali una forte scossa di terremoto ha messo paura ai cittadini della città di Malatya e dei comuni vicini. Il terremoto, secondo quanto spiegato dall’Afad, l’Autorità turca per la gestione delle emergenze, ha avuto epicentro nel distretto a 27 chilometri dal centro di Malatya, nell’Anatolia Orientale a una profondità di pochi chilometri. La scossa è stata particolarmente violenta ed è stato avvertita chiaramente dalla popolazione, ma non ha causato danni a persone o cose.

La Turchia e la paura dei terremoti

Se pensiamo ad un terremoto in Turchia, la mente torna rapidamente ai fatti catastrofici dello scorso Febbraio quando un sisma di magnitudo 7.8 e un altro di potenza 7.5 sulla scala Richter avevano colpito pesantemente le province di Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ e Adana. In quel caso, gli effetti erano stati devastanti: 50 mila morti, 3 milioni sfollati e quasi 300 mila edifici distrutti.