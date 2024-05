Il piccolo Artem, di soli 4 anni, è stato trovato morto nella lavatrice nel garage della sua casa in Siberia. Due giorni prima i suoi genitori avevano denunciato la sua scomparsa.

Bambino di 4 anni trovato morto nella lavatrice: sul corpo segni di violenza

I genitori di Artem Deriugin, di soli 4 anni, hanno denunciato la sua scomparsa. Il piccolo è stato cercato ovunque per due giorni, ma non era mai uscito di casa. Purtroppo è stato trovato morto nella lavatrice nel garage della sua abitazione, in Siberia. Artem Deriugin sarebbe stato ucciso e il suo corpo sarebbe stato nascosto nella lavatrice. Sul cadavere gli inquirenti hanno trovato molti lividi e segni di violenza. Dopo la denuncia della sua scomparsa era stata messa in atto un’operazione di ricerca, che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi dopo una perquisizione nella casa della sua famiglia.

Bambino trovato morto nella lavatrice: ucciso perché “disturbava i genitori”

Secondo i resoconti dei media locali, che hanno citato le forze dell’ordine, il bambino sarebbe stato ucciso per “aver disturbato i suoi genitori“. La madre, che aveva solo 16 anni quando è nato, era stata “minacciata di morte” se avesse rivelato dove si trovava il corpo del piccolo. L’ultimo a vederlo era stato il nonno, prima della scomparsa.