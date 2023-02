Continuano ad arrivare cattive notizie dalla Turchia, colpita da una potente e devastante serie di scosse che hanno trovato il loro culmine lo scorso 6 febbraio, al confine con la Siria.

Il bilancio delle vittime cresce, i lavori di scavo e recupero corpi e feriti non si fermano. Arrivate squadre, aiuti e soccorsi anche dall’Italia.

Terremoto in Turchia, il bilancio delle vittime

Ad oggi, si parla di circa 41mila decessi. Più di 31mila solo nello stato di Ankara e circa 9mila in Siria. Proprio in Siria la situazione è particolarmente complessa. Mentre infatti la Turchia ha accettato gli aiuti internazionali e sta facendo di tutto per continuare a scavare e limitare i danni, in Siria i gruppi ribelli impediscono l’arrivo degli aiuti da parte del governo.

In Turchia lavorano in questo momento, secondo le fonti locali, più di 160mila soccorritori.

Terremoto in Turchia, le storie dei sopravvissuti

Non solo storie che finiscono male. A più di 170 ore dal sisma sono state trovate diverse persone vive, tra le macerie. Storie di speranza che hanno fatto il giro del mondo, come quella del bambino di 6 anni o della signora di settantanni, che sono anche fuori pericolo di vita.

Virale la vicenda del bambino di sette mesi trovato a 140 ore dal crollo, vivo e vegeto.