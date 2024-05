In aprile, il Dipartimento per i Servizi Sanitari del Texas ha emesso un allarme per l’influenza aviaria (H5N1), dopo che era stato confermato un caso di contagio nell’uomo.

Eric Topol, fondatore e direttore Scripps Research Translational Institute, è intervenuto sulla questione facendo luce sulla possibilità che ci siano altri casi, non ancora documentati. “È possibile/probabile che altre persone siano state infettate” ha scritto su X “ma non siano state diagnosticate“. Il post segue la lettera all’editore pubblicata sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine in cui vengono presentati i “dettagli del primo caso umano documentato di H5N1 nell’epidemia pervasiva dei bovini da latte“.

Finora l’aviaria sembra aver contagiato solamente un uomo, operante nel settore lattiero-caseario, che era entrato in contatto diretto con una mucca da latte malata. Il principale sintomo manifestato è stato la congiuntivite, da cui è guarito dopo il trattamento con il farmaco antivirale Oseltamivir. L’infezione si è tuttavia manifestata con un’emorragia ad entrambi gli occhi, che non ha però determinato alcun danno alla vista.

Quello osservato in Texas è solo il secondo caso recente di H5N1 nell’uomo negli Stati Uniti. Nel 2022 una persona in Colorado è stata infettata dopo essere entrata in contatto con pollame malato. Al momento le autorità texane stanno monitorando regolarmente i possibili contagi nella comunità, comprese le cliniche e gli ospedali. Al vaglio degli scienziati anche l’esame delle acque reflue. Finora gli esperti si sono rivelati tuttavia molto cauti nel parlare di epidemia.