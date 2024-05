Il Principe Harry farà ritorno a Londra per partecipare a una cerimonia presso la Cattedrale di San Paolo, in onore del decimo anniversario degli Invictus Games

Ci avviciniamo al momento tanto atteso per la famiglia reale inglese: l’8 maggio segnerà un incontro di grande importanza tra il principe Harry, 39 anni, e suo padre, re Carlo III, 75 anni, dopo la scioccante notizia della diagnosi di cancro.

Harry e Re Carlo III: incontra il padre senza William? I retroscena

Il Duca di Sussex farà ritorno a Londra per partecipare a una cerimonia presso la Cattedrale di St. Paul, celebrando il decimo anniversario degli Invictus Games. Questo lo porterà a pochi chilometri di distanza dall’evento al quale il padre parteciperà nello stesso momento.

Le voci che circolano su questo incontro sono cariche di aspettative: Harry è “molto ansioso” di riabbracciare suo padre durante il suo soggiorno a Londra e si dice che i due abbiano mantenuto “contatti regolari” da quando è stata resa nota la diagnosi di cancro. Il re, dopo l’annuncio del suo ritorno ai doveri pubblici, parteciperà alla prima festa in giardino dell’anno a Buckingham Palace, offrendo così l’opportunità di un incontro personale tra padre e figlio.

Harry e Re Carlo III: incontro a Londra senza William?

Nonostante l’anticipazione, resta palpabile la tensione nella famiglia reale: la relazione tra Harry e il fratello William rimane estremamente tesa, e sebbene Harry abbia espresso il desiderio di incontrare suo fratello, sembra che questo non sia il momento opportuno.

L’arrivo di Harry a Londra martedì prossimo segnerà la sua seconda visita in Gran Bretagna quest’anno, dopo il suo viaggio di febbraio per vedere suo padre subito dopo l’annuncio del cancro. Dopo l’incontro, Harry si unirà a sua moglie Meghan in Nigeria per un’importante missione legata agli Invictus Games, prima di fare ritorno negli Stati Uniti senza fermarsi ulteriormente nel Regno Unito.