L'autobus è finito fuori strada, precipitando rovinosamente in un burrone nella regione di Ayacucho in Perù

Martedì 14 maggio un autobus è rotolato giù da un declivio nella regione montuosa di Ayacucho. A renderlo noto sono state le autorità locali.

Autobus precipita da un pendio in Perù

L’autobus trasportava più di 40 passeggeri sulle Ande. Almeno 16 persone hanno perso la vita nell’incidente. Un funzionario di Ayacucho, capitale della provincia di Huamanga, ha dichiarato ai giornalisti che 13 corpi sono già stati recuperati e altri tre devono ancora essere estratti da sotto le lamiere. Il maltempo, compresa la forte grandine, sta ritardando il recupero delle vittime.

La dinamica dell’incidente

La tragedia si è consumata martedì all’alba. L’autobus stava viaggiando da Lima alla città di Ayacucho su un tratto pieno di tornanti dell’autostrada Libertadores, secondo quanto riferito dal ministero della Salute in un comunicato. Per circostanze ancora da accertare il veicolo si è ribaltato ed è rotolato giù per un pendio, schiantandosi a terra.

I drammatici precedenti

Incidenti di questo tipo sono frequenti in Perù, anche a causa della velocità eccessiva che i conducenti mantengono su strade che avrebbero bisogno di una manutenzione regolare. Il 30 aprile, almeno 25 persone sono morte dopo che un pullman è caduto in un burrone nella regione di Cajamarca. Secondo il ministero dei Trasporti, lo scorso anno lo Stato ha registrato un totale di 3.138 morti per incidenti stradali. I dati ufficiali stimano che circa il 70% dei sinistri sia da imputare a fattori umani, come la disattenzione o la stanchezza di chi si trova alla guida.