Frana in Valle Bognanco, 180 persone isolate

Una frana improvvisa ha isolato circa 180 persone nella valle di Bognanco, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte.

La calamità è stata causata dal cedimento di massi sulla Strada Provinciale 68, che collega Domodossola a San Lorenzo, nei pressi della centrale elettrica di Vagna. Secondo le prime ricostruzioni nessun veicolo è stato travolto. Al momento è in vigore un’ordinanza di chiusura, emessa dalla provincia di Verbano-Cusio-Ossola, che rimarrà valida fino a nuova comunicazione.

Cosa è successo

Il cedimento dei massi è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 maggio, in una zona già segnata da precedenti eventi franosi e dove si stava lavorando per garantire la sicurezza. Circa 180 persone si sono ritrovate isolate. Le autorità sono intervenute tempestivamente. Nella serata di ieri l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Malpensa è volato in soccorso, evacuando coloro che necessitavano di cure urgenti e medicine. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha annunciato l’attivazione di un presidio sanitario nella valle, accessibile tramite il numero di emergenza 112.

Il percorso temporaneo

Durante un incontro tra Comune, Provincia, Prefettura e Protezione civile si è discusso della necessità di ovviare al problema della chiusura temporanea della Strada Provinciale. La soluzione sarebbe una pista lunga 400 metri che superi il versante. Le tempistiche di realizzazione sono state stimane in circa 15 giorni.