Colpi di arma da fuoco in strada a Tor Bella Monaca, quartiere a sud di Roma conosciuto per episodi di criminalità come quello di cui parliamo oggi. Un 27enne è in ospedale, gravemente ferito ma non in fin di vita.

Ragazzo ferito a colpi di pistola a Tor Bella Monaca

Un ragazzo di 27 anni è stato raggiunto da alcuni proiettili in via Scozza a Tor Bella Monaca. Il giovane è stato trasportato in ospedale, dove è sotto osservazione medica ma non in pericolo di vita.

I carabinieri stanno ricostruendo cosa è accaduto. Al momento, sappiamo che nella serata di sabato 11 maggio, l’uomo è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco.

L’episodio è avvenuto intorno all’ora di cena e subito è scattata la chiamata alle forze dell’ordine e al 118. Al momento il ragazzo si trova al Policlinico di Tor Vergata e appena possibile, gli agenti lo interrogheranno per ricostruire al meglio i fatti.

Spari di pistola in strada a Tor Bella Monaca: le indagini

I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto e per far questo, si cercano eventuali testimoni.

Un aiuto fondamentale arriverà di certo dalle parole della vittima, appena le condizioni di salute si stabilizzeranno.

Si cercano i responsabili del gesto, che però al momento sono ignoti e ancora a piede libero. Così come non è chiaro il movente, tuttavia le autorità pensano a un regolamento di conti nell’ambito della droga, grande piaga del quartiere che da anni cercano di arginare. Tor Bella Monaca in effetti è una delle piazze di spaccio romane più note nel quadrante sud-est della capitale.