A Fasano, in provincia di Brindisi, un centauro di 40 anni ha perso la vita dopo un sinistro stradale avvenuto sulla provinciale, in prossimità della frazione di Savelletri.

Incidente a Fasano, Brindisi

Intorno alle 21 di sera di mercoledì 22 maggio, una moto T-Max ha impattato contro un’Opel Corsa e a bordo di quest’ultima c’era un anziano.

Il guidatore se l’è cavata: sul posto sono giunti i soccorritori sanitari e i carabinieri per i rilievi del caso, coadiuvati dalla guardia di finanza. Caricato su un’ambulanza, è stato trasportato in ospedale, il centauro invece ha perso la vita.

La vittima dell’incidente di Fasano

Lo scontro è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. A guidare la moto c’era il 40enne Maurizio Girolamo, che purtroppo ha perso la vita sul colpo e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.

Le forze dell’ordine sono ancora attive sul tratto stradale della provinciale, che per ore è rimasto circoscritto per consentire i rilievi. Il traffico ha risentito di quanto accaduto e ora si cercano eventuali testimoni o riprese delle telecamere di sorveglianza, per ricostruire con chiarezza la dinamica.

L’impatto è solo l’ennesimo che avviene in questa strada, particolarmente soggetta a utenti della strada che la percorrono ad altissime velocità. Potrebbe essere questa la causa dell’incidente? O forse una manovra azzardata? Le indagini faranno luce sull’accaduto.