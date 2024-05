Sono passati 32 anni dalla strage di Capaci e oggi a Palermo si ricorda quell’evento ma ci sono iniziative in tutta Italia. Ripercorriamo quella tremenda esplosione.

La strage di Capaci

Oggi sono esattamente 32 anni da quando ci fu l’esplosione tremenda del 23 maggio 1992, a Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e alcuni agenti della scorta.

Ogni anno viene ricordata la strage con tanto dolore e rabbia. L’evento fu una dimostrazione di come la mafia poteva fare quello che voleva.

La morte di Falcone, fortemente impegnato insieme a Borsellino contro la criminalità organizzata, cambiò la storia del Paese.

Su incarico di Totò Riina, Giovanni Falcone venne pedinato e studiato nelle abitudini e negli orari. Solo così Cosa Nostra riuscì mettere a punto l’attentato perfetto, dopo molti tentativi di uccidere Falcone, tutti andati a vuoto.

Ancora oggi, le immagini di quel tratto dell’autostrada A29 distrutto da 500 kg di tritolo, fanno paura e servono da monito.

Il ricordo della strage di Capaci a Palermo

L’ultimo viaggio di Giovanni Falcone viene ricordato ogni anno in tutta Italia. Ormai i resti dell’auto dove viaggiava sono noti a tutti e fanno il giro della penisola per essere mostrati in questo periodo dell’anniversario.

Tanti i politici che intervengono per commemorare il giudice morto perché si è sempre battuto contro le mafie, seguito pochi mesi dopo dal collega e amico Paolo Borsellino.

Oggi a Palermo sono tanti gli appuntamenti e le manifestazioni per ricordare le vittime dell’attentato e sicuramente l’evento più rappresentativo e toccante sarà la cerimonia all’albero Falcone.