Ilaria Salis, l'insegnante milanese di 39 anni era in carcere da oltre 15 mesi. La donna è uscita dalla prigione di massima sicurezza di Gyorskocsi utca (Budapest).

Ilaria Salis (39 anni) è uscita dalla prigione di massima sicurezza di Gyorskocsi utca di Budapest la mattina di giovedì 23 maggio. L’insegnante milanese era qui detenuta da oltre 15 mesi dopo che il tribunale aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari in Ungheria. Arresti che, secondo quanto appreso dall’Ansa, ora la donna sconterà in attesa della fine del suo processo.

Ilaria Salis: la decisione del tribunale ungherese

Il 15 maggio scorso, il tribunale ungherese di seconda istanza ha accolto la richiesta di domiciliari e della cauzione nei confronti di Ilaria Salis, tramite uno scarno (ma preciso) documento. La 39enne è stata arrestata con l’accusa di aggressione ai danni di tre persone.

La cauzione

Nonostante la sua imputazione, i giudici ungheresi hanno deciso che la detenzione in carcere di laria Salis sarebbe terminat solo tramite pagamento di cauzione al tribunale distrettuale di Elsofoku. Cauzione, questa, da saldare “da oggi entro un mese” secondo quanto disposto dal tribunale.

Candidata alle europee

Salis è stata candidata alle prossime elezioni europee 2024 con Avs. Ad annunciarlo sono stati Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: “In accordo con Roberto Salis, Alleanza Verdi e Sinistra ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in carcere in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone”.