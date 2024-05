Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver dato fuoco ad una macchina a Inveruno (hinterland nord-ovest di Milano). L’uomo adesso deve rispondere dell’accusa di incendio doloso. Il 47enne pare abbia appiccato l’incendio senza un reale motivo.

Incendio a Inveruno, arrestato 47enne per aver dato fuovo ad una macchina

Come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, il fatto è accaduto in via Santa Teresa nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio. Il 47enne è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre si aggirava in bicicletta poco distante dal luogo dell’incendio. L’uomo è stato riconosciuto come responsabile dell’accaduto attraverso le testimonianze di alcuni cittadini che hanno assistito all’episodio, ma anche grazie alle telecamere a circuito chiuso della zona che hanno ripreso quanto successo.

L’uomo era in stato di ebbrezza e ha appiccato l’incendio senza un reale motivo

Il 47, in evidente stato di ebbrezza, pare abbia appiccato l’incendio senza un apparente motivo: non conosce e non sembra abbia mai avuto a che fare con la proprietaria dell’auto a cui ha dato fuoco. Adesso l’uomo deve rispondere dell’accusa di incendio doloso.

