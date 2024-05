Auto si ribalta e travolge un pedone in provincia di Cagliari, più precisamente a Selargius. Due persone sono rimaste ferite in modo grave.

Cagliari, auto si ribalta e travolge un pedone: due feriti gravi

Un brutto incidente si è verificato a Selargius, in provincia di Cagliari, più precisamente in via Venezia. Un’automobile, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata e ha investito un pedone. Due persone sono rimaste ferite in modo grave.

Incidente a Selargius: i soccorsi

Due persone rimaste coinvolte nell’incidente sono rimaste ferite in modo grave e sono state ricoverate in codice rosso. Il più grave, ovvero il pedone che è stato travolto, è stato portato al Brotzu, mentre l’altro al Policlinico. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto ribaltata e la zona in cui si è verificato il sinistro.