Mo: Orlando, 'da Tajani parole incredibili su stato Palestina, non tradisca ruolo Italia'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Il ruolo del nostro Paese storicamente nel Mediterraneo è stato sempre quello di contribuire a processi di pace e di stabilizzazione, favorendo il dialogo tra l'Occidente e il mondo arabo. Ci vorrebbe una iniziativa del Governo in questo senso, mentre Spagna, Irlanda e Norvegia si muovono per il riconoscimento dello Stato della Palestina". Lo scrive il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando sui social.

"Invece ascoltiamo le incredibili parole del ministro Tajani che si avventura in ragionamenti assurdi quanto infelici ponendo come condizione per il riconoscimento italiano, il riconoscimento di Israele da parte dei palestinesi. Ma come può un non-Stato riconoscere uno Stato? Se si riferisce all'Anp dovrebbe sapere che lo ha già fatto. Se si riferisce ad Hamas incredibilmente Tajani da' un ruolo identificando il futuro Stato palestinese con Hamas, appunto. Ci vorrebbe maggiore credibilità e serietà per non tradire la storia del nostro Paese".