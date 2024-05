Tamponamento in autostrada tra un camion di bestiame e un'auto: trovate carca...

Un violento incidente si è verificato lungo l’Autostrada A4 dove un camion che trasportava bestiame è rimasto coinvolto in un tamponamento insieme ad un’auto. Il mezzo, nell’impatto, si è rovesciato, ribaltandosi su un fianco. Stando a quanto riporta la testata “Il Resto del Carlino” a bordo erano presenti una cinquantina di animali. Di questi alcuni sono morti sulla carreggiata, mentre alcuni si sono dati alla fuga.

Incidente in Autostrada, camion bestiame ribaltato lungo la A4: cosa è successo

Il dramma si è consumato lungo la A4 in direzione Venezia intorno alle 6.30 del mattino, in provincia di Vicenza all’altezza dei caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza. I conducenti dei due mezzi – si apprende ancora – sono rimasti feriti, ma le loro condizioni fortunatamente non sarebbero critiche. Da segnalare che degli animali che trasportava il tir alcuni sono rimasti incastrati nel mezzo.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo, sul posto è intervenuta la Polizia stradale oltre che i veterinari dell’Ulss 8 Berica che si sono adoperati per recuperare gli animali che sono fuggiti o rimasti feriti. Arrivati inoltre anche i vigili del fuoco. Infine, a causa delle carcasse che sono state rinvenute in strada si sono verificati dei disagi alla circolazione.