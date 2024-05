Un autobus si è scontrato contro diversi veicoli dopo un apparente malfunzionamento dei freni.

In Indonesia un autobus perde il controllo e si schianta

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato, nella provincia indonesiana di Giava Occidentale, alle porte della capitale. Le vittime accertate fino ad ora sono almeno 11, per lo più studenti liceali. A renderlo noto i funzionari locali. L’autobus trasportava 61 persone tra alunni e insegnanti. Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia di Giava Occidentale Jules Abraham Abast, il veicolo stava rientrando in una scuola superiore di Depok, vicino Giacarta, dalla zona collinare di Bandung, dopo una festa per il diploma. Improvvisamente il conducente ha perso il controllo del mezzo, su una strada in discesa, e ha attraversato le corsie, colpendo diverse auto prima di schiantarsi contro un palo dell’elettricità.

L’intervento dei soccorsi

Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che nove persone sono morte sul colpo e altre due sono decedute successivamente in ospedale, tra cui un insegnante e un automobilista. 53 invece sono state ricoverate con gravi lesioni, alcune delle quali in condizioni critiche. “Stiamo ancora indagando sulle cause dell’incidente, ma da un’indagine preliminare è emerso che i freni dell’autobus non hanno funzionato correttamente” ha dichiarato Abast, come riportato l’AP.

I tragici precedenti

Gli incidenti stradali sono frequenti in Indonesia a causa dei bassi standard di sicurezza e delle infrastrutture carenti. L’anno scorso un autobus turistico ha urtato un cartellone pubblicitario su un’autostrada a Giava Est, uccidendo almeno 14 persone e ferendone altre 19. Nel 2021 un altro pullman è precipitato in un burrone nella località collinare di Puncak, a ovest di Giava, a causa di un apparente malfunzionamento dei freni. In quell’occasione sono morti 27 passeggeri e 39 sono rimasti feriti.