Un’auto, con a bordo due persone, ha sbandato mentre si trovava sulla Strada Provinciale 74 Trinità d’Agultu – Aggius, come riportato dall’Unione Sarda.

Sardegna, auto sbanda e prende fuoco

Secondo le prime ricostruzioni il veicolo è finito fuori strada, per circostanze ancora da chiarire, prendendo fuoco improvvisamente. Fortunatamente il conducente e il passeggero sono riusciti ad abbandonare la macchina prima che le fiamme divampassero.

Tragedia sfiorata

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Tempio, che hanno lavorato per sedare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri. Questi ultimi dovranno eseguire i dovuti rilievi e cercare di determinare l’esatta dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità.

Schianto tra scooter a Olbia

Nella serata di venerdì 10 maggio le strade sarde sono state teatro di un altro grave incidente. Poco dopo le 23 uno scooter si è schiantato contro un altro motorino. A bordo di entrambi i mezzi si trovavano dei ragazzi, tutti e quattro erano minorenni. Lo schianto è avvenuto su via Fidia in prossimità di via Euclide a Olbia. I quattro giovani hanno riportato delle lesioni, ma le condizioni di uno di loro sono apparse particolarmente critiche. Il 17enne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Sassari, dove è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica.