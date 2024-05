Un grave incidente mortale si è verificato in A22. Una donna olandese ha perso la vita nello schianto e quattro persone sono rimaste ferite.

Incidente mortale in A22: morta una donna olandese

Nelle prime ore di questa mattina, 11 maggio, si è verificato un terribile incidente mortale sulla carreggiata nord dell’autostrada del Brennero, tra Egna e Bolzano sud. Un’automobile su cui viaggiava una famiglia di turisti olandesi si è andata a schiantare contro un tir. Una donna è morta nello schianto, mentre il marito, i due figli e l’autista del mezzo pesante sono rimasti feriti.

Incidente mortale in A22: i soccorsi e la strada chiusa

Sul posto sono arrivati l’elicottero di soccorso Pelikan 2 e il medico di emergenza. Le persone ferite sono state trasportate tutte all’ospedale di Bolzano. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Egna e di Bolzano. La carreggiata nord è rimasta chiusa per il tempo necessario per i soccorsi e per mettere in sicurezza la strada.