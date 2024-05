Grande paura nel Casertano per un terribile incidente avvenuto nel centro commerciale Campania a Marcianise. Il controsoffitto è crollato, ma fortunatamente non ci sono feriti.

Crollo al centro commerciale di Marcianise: persone in fuga

Tanta paura nel Casertano, ma fortunatamente nessuna persona coinvolta. Il controsoffitto del Centro Commerciale Campania di Marcianise è crollato, ma per fortuna è successo quando la struttura era chiusa. Per questo motivo si registrano solo danni e non feriti.

Crollo centro commerciale in provincia di Caserta: cosa è successo

Il personale della sicurezza presente sul luogo ha avvertito rumori sospetti provenire dal controssoffitto. I vigilanti hanno subito transennato l’area e chiamato i vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra di Marcianise, che ha lavorato tutta la notte per rimuovere le macerie pericolanti e mettere l’area in sicurezza. Secondo quanto dichiarato dalla direzione del Centro Campania, a provocare il cedimento della struttura sarebbe stato un tendino che si è staccato in un angolo, provocando la caduta dei pannelli in pochi minuti.