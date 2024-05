La bambina di tre anni annegata è stata lasciata sola nel bagno di casa per 25 minuti: indagini in corso

La mamma, di nome Chelsea, ha trovato la bambina senza sensi sotto l’acqua quando ormai era troppo tardi: Iris-Mae Aubrey è morta annegata in pochi minuti.

La morte della bambina annegata nel Regno Unito

Iris-Mae si era ammalata e i nonni erano andati a prenderla con anticipo all’asilo. Una volta a casa, la bambina aveva vomitato sul pigiama e avevano deciso di farle un bagnetto. Tuttavia, la piccola è stata lasciata sola nel bagno di casa per 25 minuti: il rubinetto della vasca in cui i genitori le stavano facendo il bagnetto è stato aperto per gioco ed è annegata.

La mamma Chelsea, infatti, stava pulendo il pavimento, la porta del bagno era aperta proprio per sentire la bambina, ma qualcosa è andato storto. Prima che la madre andasse a vedere come stesse la figlia sono passati più di 20 minuti considerati fatali dai medici, confermando che è bastata meno di un’ora per dichiarare la morte della bambina.

Proseguono in queste ore le indagini delle forze dell’ordine per comprendere ulteriori dettagli in merito all’incidente.

La tragedia nel Regno Unito

Caroline Saunders, corner senior di Gwent, ha dichiarato che la morte di Iris-Mae è stata causata da un incidente e che i suoi genitori hanno mancato al loro dovere in quanto la bambina non stava bene e non avrebbe dovuto essere lasciata sola.

La signora Saunders ha detto che si è trattato di un «evento terribile» che non lascerà mai la famiglia.