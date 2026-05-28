Conte (INPS): "Lavoro frontaliero, sviluppiamo la cooperazione tra gli enti europei"

"La mobilità dei lavoratori è ormai un dato di fatto - così Giuseppe Conte, Direttore Centrale Relazioni Internazionali INPS, a margine dell'iniziativa 'Il Lavoro Frontaliero fra Italia, Francia e Principato di Monaco' - INPS ha istituito una vera e propria direzione centrale rivolta quindi ai la...

“La mobilità dei lavoratori è ormai un dato di fatto – così Giuseppe Conte, Direttore Centrale Relazioni Internazionali INPS, a margine dell’iniziativa ‘Il Lavoro Frontaliero fra Italia, Francia e Principato di Monaco’ – INPS ha istituito una vera e propria direzione centrale rivolta quindi ai lavoratori che si spostano in Europa e nel mondo. Nei prossimi anni dobbiamo continuare con lo sviluppo delle pratiche di cooperazione fra gli enti, europei o comunque internazionali”.

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