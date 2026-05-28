Vittimberga (Inps): "Il lavoro non ha più frontiere, miglioriamo previdenza e cooperazione

“8000 cittadini italiani ogni giorno vanno a lavorare nel principato di Monaco – afferma Valeria Vittimberga, Direttore generale INPS, a margine dell’iniziativa ‘Il Lavoro Frontaliero fra Italia, Francia e Principato di Monaco – Vogliamo continuare con lo scambio di buone pratiche tra Piemonte, Liguria, con Francia e Principato per avvicinare le normative e rendere più fluido lo scambio di lavoratori transfrontalieri, che è uno dei principi dell’Unione Europea”.

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