Il 10 febbraio 2016, sul luogo dove venne ritrovato il corpo di Giulio Regeni, erano presenti due team investigativi, uno egiziano e l’altro italiano. Durante l’udienza del processo è emerso che tra i presenti durante il sopralluogo c’era anche uno degli 007 imputati nel processo.

Nel corso dell’udienza davanti alla Corte d’assise a Roma sono state mostrate le foto che ritraggono l’ufficiale Uhsam Helm presente al sopralluogo sulla strada che collega Il Cairo con Alessandria.

Secondo i testi l’imputato ha partecipato anche a quasi tutti gli incontri dei team investigativi nel corso delle indagini sul caso.

«All’inizio ci fu una apparente collaborazione , ci consentirono di assistere alle assunzioni di testimonianze ma noi cercavamo riscontri oggettivi. Fin da subito le autorità egiziane furono informate che ciò che era emerso dall’autopsia svolta in Italia non era compatibile con le loro ipotesi investigative come l’incidente stradale».

Il poliziotto ha poi aggiunto:

«Proprio quando il 24 marzo 2016 decidiamo di far rientrare il team investigativo, con i nostri uomini che erano in aeroporto, ho sentito la notizia che gli egiziani sostenevano di aver trovato gli assassini di Giulio Regeni e allora li ho chiamati per dirgli di non partire e di rimanere lì».