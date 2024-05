Nelle tarda serata di ieri e nel corso della notte appena trascorsa, l’esercito di Israele ha portato a termine nuovi violenti attacchi nell’area di Rafah, zona situata al confine tra Gaza e l’Egitto. I media palestinesi descrivono le terribili conseguenze dei bombardamenti: dalle prime informazioni che arrivano sembra che 3 persone abbiano perso la vita negli attacchi. A loro si devono aggiungere, poi, almeno altri 8 feriti.

Raid di Israele a Rafah: morti e feriti

A riferirlo sono state alcune fonti mediche che hanno comunicato quanto successo all’agenzia di stampa palestinese ‘Wafa‘. Israele colpisce ancora e lo fa con sempre maggiore violenza, questa volta a Rafah, quello che, come è stato dichiarato, è l’obiettivo principale dell’Idf di queste settimane. Nei bombardamenti avvenuti nella notte fra ieri e oggi, sono morte 3 persone. Anche l’emittente araba ‘Al Jazeera‘ conferma quanto accaduto, spiegando che altri 8 palestinesi sarebbero rimasti feriti. Ma Israele non ha concentrato i suoi sforzi solo su Rafah, in poche ore, infatti, l’Idf ha aumentato la pressione anche su Gaza, Khan Yunis e Jabalia, e nel campo profughi di Bureij.

Raid di Israele a Rafah: il bollettino

Il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista di Hamas non può dunque fare altro se non aggiornare nuovamente il bollettino di guerra, che tiene conto delle vittime sul territorio di Gaza dall’inizio del conflitto. Ebbene, dal 7 ottobre scorso ad oggi, si è arrivati alla cifra di 35.456 morti e 79.476 feriti.