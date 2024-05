Sono sostanzialmente due i punti fondamentali che, ancora una volta, il capo del Pentagono Lloyd Austin ha ribadito al ministro della difesa israeliano Yoav Gallant nell’ultimo contatto telefonico avuto tra i due. Gli argomenti non sono nuovi, ma sono quelli che ancora oggi sono considerati i piùimportanti: maggiori aiuti verso la popolazione palestinese di Gaza e l’assicurazione della protezione dei civili di Rafah.

Le richieste di Austin a Gallant su Gaza: la telefonata

“In primo luogo, viene ancora una volta ribadita la necessità di assicurare la tutela dei civili e il flusso ininterrotto di aiuti prima di ogni potenziale operazione a Gaza” – così il capo del Pentagono Lloyd Austin ha parlato direttamente al ministro della difesa israeliano Yoav Gallant in una telefonta andata in scena nelle scorse ore. Ma non solo, i vertici Usa chiedono anche che un altro punto venga soddisfatto da Israele: “Serve necessariamente aumentare l’assistenza umanitaria ai palestinesi a Gaza, anche attraverso i valichi di Kerem Shalom e Rafah”.

Le richieste di Austin a Gallant su Gaza: Netanyahu su Rafah

Nel frattempo, Israele ha fatto capire, attraverso le parole del suo premier Benjamin Netanyahu, che i piani su Rafah non vogliono essere modificati. “La battaglia a Rafah è cruciale. Non si tratta solo del resto dei loro battaglioni, ma anche dei tubi dell’ossigeno per fuggire e rifornirsi. Questa battaglia è una battaglia che deciderà molte cose in questa guerra“.