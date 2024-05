Re Carlo è stato descritto come furioso come mai prima d’ora. L’esperto reale Tom Quinn ha rivelato al Mirror che il recente tour di Meghan Markle e del principe Harry in Nigeria avrebbe suscitato grande rabbia sia nel sovrano che nel primogenito ed erede al trono, William.

Perché William e Carlo sarebbero scosì sconvolti?

Quinn ha affermato: “Ciò che ha davvero sconvolto padre e figlio è il fatto che i nigeriani abbiano trattato i Sussex come se si fosse stati in presenza di un viaggio ufficiale, dal momento che la coppia è stata accolta con balli, ricevimenti, visite alle scuole e associazioni di beneficenza”.

Harry e Meghan: ancora parte della Royal Family?

Ricordiamo come la coppia ha fatto un passo indietro come membri senior della famiglia reale nel 2020 e ora vive in California. Da allora, Harry è stato privato di diversi ruoli ufficiali. Tuttavia, l’immagine di lui e sua moglie Meghan Markle rimane strettamente legata a quella della famiglia reale, un dettaglio significativo.

La Royal Family era preoccupata per il viaggio in Nigeria

L’esperto consultato dal tabloid britannico ha suggerito che all’interno della famiglia reale c’erano già preoccupazioni riguardo al viaggio in Nigeria, preoccupazioni che sono state confermate dagli eventi accaduti durante il tour.