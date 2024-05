La profezia di Baba Vanga per il 2024 si è davvero avverata?

Una delle previsioni che sembrano più azzeccate riguarda la crisi economica che ha colpito Regno Unito nel 2024. Londra ha infatti assistito ad un calo del PIL dello 0,3%, superiore a quanto ci si aspettasse. Negli ultimi giorni pare che una seconda predizione si stia avverando, ossia quella inerente ad alcune condizioni meteorologiche anomale. In effetti gli inglesi stanno affrontando una serie di forti temporali in tutto il Paese.

Chi è Baba Vanga

Baba Vanga era una chiaroveggente bulgara, morta negli anni Novanta. Pur essendo diventata cieca durante l’infanzia, avrebbe previsto molti eventi mondiali già accaduti, tra cui rientrerebbero l’11 settembre e la Brexit. Secondo una delle sue profezie il 2024 sarà caratterizzato da eventi meteorologici e disastri naturali. La predizione specifica che ci sarà un’alterazione dell’orbita che di solito avviene in un periodo lungo. Se ciò dovesse accadere in un lasso di tempo più breve, tuttavia, potrebbe determinare una serie di condizioni estreme, tra cui un mutamento del clima e un’impennata dei livelli di radiazioni.

Il maltempo attanaglia la Gran Bretagna

I meteorologi hanno riferito che negli ultimi giorni ci sono state incredibili manifestazioni di fulmini, mentre i tuoni hanno risuonato nei cieli britannici. Al momento non sono stati segnalati disastri naturali. A seguito del forte maltempo, il Met Office ha esteso l’allerta meteo per gran parte del Regno Unito. “Mentre alcune aree rimarranno asciutte, è probabile che i temporali si sviluppino questo pomeriggio e questa sera da est e si muovano relativamente lentamente verso ovest o nord-ovest” si legge in un comunicato del servizio meteorologico nazionale.