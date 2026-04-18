Nasconde il cadavere della madre nel congelatore per mesi: questo è il caso di cronaca nera emerso in Galles che ha destato forte sconcerto. Al centro della vicenda c’è il ritrovamento del corpo di un’anziana donna occultato a lungo in un congelatore domestico e le accuse rivolte al figlio, imputato per aver nascosto il decesso e continuato a percepire la pensione della madre.

Nasconde il cadavere della madre nel congelatore per mesi a Porthcawl

Come riportato da Fanpage, per diversi mesi un uomo gallese di 60 anni, Christopher Phillips, avrebbe mantenuto nascosto il corpo della madre all’interno del congelatore domestico, continuando a vivere nella stessa abitazione come se nulla fosse accaduto. L’obiettivo, secondo quanto emerso, sarebbe stato evitare di interrompere l’accesso alle risorse economiche della donna, in particolare la pensione.

La vicenda sarebbe venuta alla luce a febbraio nella località costiera di Porthcawl, dopo che un medico di base, insospettito dalla prolungata assenza della paziente, avrebbe segnalato la situazione alle autorità. L’intervento della polizia ha portato a una scoperta drammatica: il cadavere di Sylvia Phillips era stato nascosto in un congelatore a pozzetto all’interno dell’abitazione condivisa con il figlio.

Secondo le ricostruzioni, il decesso risalirebbe a un momento imprecisato del 2023 e da allora non sarebbe stata effettuata alcuna denuncia ufficiale della morte.

Nasconde il cadavere della madre nel congelatore per mesi: la confessione choc

Nel corso del procedimento giudiziario, Christopher Phillips, ex dirigente aziendale, avrebbe ammesso le proprie responsabilità non solo per l’occultamento del corpo e la mancata sepoltura in forma dignitosa, ma anche per due capi d’accusa legati a frode ai danni del Dipartimento del Lavoro e delle Pensioni britannico e del consiglio comunale di Bridgend. È emerso inoltre che l’uomo avrebbe continuato a utilizzare la pensione e i risparmi della madre come principale fonte di sostentamento. La difesa avrebbe confermato l’utilizzo di tali fondi, pur evidenziando che diversi aspetti della vicenda restano ancora da chiarire, compresi i movimenti bancari.

Restano inoltre dubbi sulle cause del decesso, che non sono state ancora accertate con certezza dai medici legali. Phillips rimane in custodia cautelare e la sentenza definitiva è attesa per il prossimo giugno.