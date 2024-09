Il cadavere di Rosanna Pilloni nascosto in un freezer da almeno due anni: l'autopsia rivela i motivi della morte

Un uomo di 54 anni, Sandro Mallus, è stato denunciato per truffa aggravata e occultamento di cadavere. Per continuare a percepire i soldi della pensione della madre morta avrebbe nascosto il cadavere della donna in un freezer. L’autopsia conferma le prime ipotesi sul decesso.

L’autopsia sul corpo della donna

Oggi, lunedì 2 settembre, è stata eseguita dal dottor Roberto Demontis, l’autopsia sul corpo di Rosanna Pilloni, la donna di 78 anni il cui corpo è stato trovato dai carabinieri in un freezer a pozzetto nella sua abitazione a Sarroch, città di Cagliari.

La 78enne sarebbe morta per cause naturali a gennaio di due anni fa nel periodo del Covid. A dichiararlo il figlio ai Carabinieri. L’autopsia sul corpo dell’anziana ha confermato quanto emerso dai primi accertamenti, ma anche quanto dichiarato dallo stesso figlio della donna.

Le condizioni di salute dell’anziana, stando a quanto finora reso noto, non erano buone da tempo: la donna assumeva farmaci e a Sarroch era noto a tutti. I sospetti sulla sua prolungata scomparsa hanno portato alla soffiata che ha consentito ai Carabinieri di ritrovare il corpo senza vita.

Ulteriori indagini sul corpo nascosto nel freezer

Accertata la causa naturale del decesso, ora bisognerà attendere il risultato degli esami istologici e tossicologici.

Denunciato il figlio della donna

Il 54enne è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere.