Roma, trovato feto congelato in un freezer

La tranquilla periferia di Roma è stata scossa da una tragica scoperta alla Borghesiana. Una donna cittadina romena pare abbia perso un figlio che portava in grembo da quattro mesi, che poi avrebbe deciso di congelarlo in un freezer del suo appartamento. La vicenda ha lasciato molti interrogativi aperti.

Feto congelato nel freezer, la macabra scoperta

La donna e suo marito, anche lui romeno ed entrambi 40enni, sono stati denunciati dalla polizia per occultamento di cadavere. Il feto è stato rinvenuto dopo che il policlinico Casilino ha segnalato una donna giunta al pronto soccorso con una grave emorragia, attribuita a cause sospette probabilmente scaturito da un aborto o da un parto prematuro.

La denuncia

Gli agenti, una volta arrivati in casa della coppia, hanno fatto una scoperta agghiacciante: il feto congelato in un freezer di circa quattro mesi e lungo circa 30 centimetri. La donna ha cercato di giustificarsi dichiarando di aver perso il bambino mentre si trovava nella sua abitazione, dopo aver avuto un malessere. Tuttavia, la procura di Roma sta indagando sul caso e ha ordinato un’autopsia sul feto per determinare le cause esatte della morte.