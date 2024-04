L'uomo è morto sul colpo per le gravi ferite riportate dopo essere stato investito dalla propria auto, indagini in corso

Nel pomeriggio odierno, verso le ore 17, si è purtroppo consumata una vera e propria tragedia in via Europa a Castelveccana, in provincia di Varese. Un anziano di 95 anni è morto schiacciato tra un cancello e la sua stessa auto che lo ha investito.

La dinamica dell’incidente mortale

L’uomo pare sia sceso dalla propria auto senza aver tirato il freno a mano, la vettura lo ha schiacciato contro il cancello della sua abitazione. Purtroppo l’anziano 95enne ha riportato ferite molto gravi che lo hanno portato alla morte. Ad avvisare i soccorsi, è stato un uomo, tra l’altro testimone esclusivo della tragedia, che si trovava di passaggio in quella zona a bordo di un quod.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo del tragico incidente, sono giunti i sanitari della Croce Rossa di Gavirate con il personale dell’automedica di Luino. Purtroppo, non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte dell’anziano 95enne. Oltre ai sanitari, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale e due volanti dei Carabinieri della compagnia di Luino, che chiariranno l’esatta dinamica.