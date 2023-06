Trovato un feto umano in un ampolla di vetro: la scoperta dei carabinieri

Macabro ritrovamento nella periferia di Bassano del Grappa: ritrovato feto in ampolla di vetro, si pensa anche a possibile uso per riti satanici

Agghiacciante scoperta nel Vicentino per una pattuglia di carabinieri, che ha rinvenuto i resti di un feto umano gettato tra i cespugli di una zona periferica della cittadina di Bassano del Grappa. Le autorità erano impegnate in un’operazione antidroga quando hanno fatto la macabra scoperta.

A rendere ancora più anomala la scoperta dei carabinieri è il fatto che il feto sia stato ritrovato contenuto in un’ampolla di vetro insieme a del liquido chimico di conservazione. Il fatto è stato riportato dal Giornale di Vicenza, datando la scoperta allo scorso venerdì 16 giugno.

Adesso c’è ancora più mistero intorno alla scoperta del feto, considerato l’insolito contenitore. È stata subito allertata la locale Procura della Repubblica, che ha dato il via a tutti gli accertamenti del caso, a partire dal sequestro del feto, trasportato poi in un luogo sicuro.

Secondo i primi rilievi della scientifica, il feto di circa sei mesi era ben conservato per via dei liquidi in cui era immerso. Si pensa dunque ad una conservazione ben studiata prima dell’abbandono. Le indagini sono aperte e nessuna ipotesi è esclusa, anche che possa esser stato utilizzato per riti satanici oppure rubato da un laboratorio e poi abbandonato in zona.