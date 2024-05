"Soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito di Rai a un confronto a due tra leader" spiega la Rai per motivare la cancellazione del faccia a faccia

Giorgia Meloni ed Elly Schlein avrebbero dovuto confrontarsi faccia a faccia in tv, su Rai 1, in vista delle elezioni europee. L’incontro però è saltato a causa di un paletto imposti dall’Agcom.

La spiegazione della Rai

Spiegano in una nota dalla Rai: “Soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito di Rai a un confronto a due tra leader sulla base della forza rappresentativa. Per questo motivo, in assenza della maggioranza richiesta dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, Rai ritiene di non poter programmare alcun confronto nei termini precedentemente proposti.”

Aggiungono poi nella nota: “Il Servizio Pubblico continuerà a garantire, come ha sempre fatto, il rispetto della Par Condicio nei notiziari e nei programmi di approfondimento con l’equilibrio e la correttezza riconosciuti dalla stessa Autorità.”

Il paletto dell’Agcom

Il confronto, stabiliva l’Agcom, avrebbe potuto tenersi solo se fosse stato accettato dalla maggior parte degli altri competitor alle Europee.

I contrari invece sono stati molti, dal Movimento 5 Stelle a Verdi-Sinistra, fino ad Azione e Italia viva.

Il confronto avrebbe visto Meloni e Schlein all’interno di un dibattito televisivo di un’ora moderato dal conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa.