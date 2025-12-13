Allertati da una segnalazione, i vigili urbani hanno effettuato un’ispezione in un’abitazione di Sant’Angelo a Lecore, in provincia di Firenze, facendo una doppia sconvolgente scoperta. Hanno infatti rinvenuto il cadavere di un uomo nascosto in un baule mentre nella casa era presente l’anziana madre della vittima, trovata in stato di denutrizione; con lei c’erano anche i due fratelli del 32enne deceduto.

Cosa è accaduto nell’abitazione? Il mistero sul decesso e gli ultimi aggiornamenti.

Trovato il cadavere di un 32enne in un baule: la madre gravemente denutrita in casa

Insieme ai carabinieri e alla scientifica, sul luogo della sconvolgente scoperta è giunto il pm di turno in procura a Firenze che dovrà interrogare i familiari della vittima, un uomo di 32 anni il cui corpo è stato rinvenuto in un baule in casa. Nella medesima abitazione, al momento della scoperta choc, erano presenti la madre della vittima, trovata in forte stato di denutrizione, e i due fratelli di 30 e 40 anni. Dai primi accertamenti sembrerebbero esclusi eventuali atti violenti ma il quadro non è ancora del tutto chiaro.

Da una ricostruzione dei fatti effettuata dalle forze dell’ordine è emerso che il padre dei tre fratelli era morto nel 1993 e che la famiglia viveva con la sola pensione della donna, che versava in precarie condizioni di salute da tempo. Quello che resta da capire è chi abbia deciso, dopo il suo decesso, di posizionare il cadavere del 32enne dentro ad un baule. Nel frattempo la madre, bisognosa di cure urgenti e denutrita, è stata portata all’ospedale di Careggi dove è ricoverata. La Procura di Firenze ha disposto accertamenti sulla salma che successivamente è stata riconsegnata alla famiglia.