Nella notte tra mercoledì e giovedì, un incendio scoppiato in un garage di Montegiorgio ha trasformato una tranquilla via del centro storico in teatro di tragedia. Giuseppe Ricci, 56enne residente da solo, è stato trovato morto all’interno della sua casa. Le indagini sono in corso.

Tragedia a Montegiorgio: incendio e ritrovamento del corpo

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2:30, un incendio è scoppiato in un garage di un’abitazione nel centro storico di Montegiorgio, in via Cairoli, in provincia di Fermo. Come riportato da Il Resto del Carlino, i residenti, svegliati dal fumo denso e dai rumori provenienti dal garage, hanno subito allertato i soccorsi e avvertito i vicini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo con più mezzi, che hanno domato le fiamme e, utilizzando una scala, hanno raggiunto gli appartamenti superiori per verificare la presenza di eventuali occupanti. Nella cucina del secondo piano è stato rinvenuto il corpo senza vita di Giuseppe Ricci, 56enne originario di Porto San Giorgio, trasferitosi a Montegiorgio nel 2019, proprietario della palazzina e residente da solo. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente, hanno potuto solo constatare il decesso, evidenziando una grave ferita alla testa.

Giuseppe Ricci trovato morto in casa, è mistero: la ferita alla testa e l’incendio nel garage

I carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e del Comando provinciale di Fermo stanno conducendo accertamenti approfonditi sull’incidente. All’interno del garage sono stati rinvenuti due possibili punti di innesco e alcune armi da fuoco regolarmente detenute, suggerendo che l’incendio potrebbe essere di natura dolosa.

Non si esclude alcuna ipotesi sulla morte di Ricci, la cui ferita alla testa resta oggetto di indagine. La palazzina, avvolta dal fumo e resa inagibile, è stata transennata per permettere rilievi approfonditi della polizia scientifica.