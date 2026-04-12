Il dramma è avvenuto nell'isola di La Gomera, alle Canarie: sull'autobus erano presenti 28 persone. I soccorritori hanno fornito gli aggiornamenti

Un incidente drammatico con un tragico epilogo, quello avvenuto nelle scorse ore sull’isola di La Gomera, alle Canarie. Uno schianto che ha coinvolto decine

di turisti, i quali si trovavano a bordo di un bus precipitato per dieci metri in un burrone. Il bilancio del gravissimo sinistro è drammatico.

Bus pieno di turisti finisce in un burrone: un volo di 10 metri, poi le urla

“I servizi sanitari hanno soccorso i 28 occupanti dell’autobus, 27 turisti di nazionalità britannica e l’autista”, ha dichiarato in una nota il centro per le

emergenze a seguito dell’incidente avvenuto nell’isola di La Gomera. Sinistro del quale ha dato notizia il Servizio di Coordinamento delle emergenze del 112

nelle scorse ore.

Il mezzo coinvolto, come riportato dalla Guardia Civil in una prima ricostruzione dei fatti, è un transfer di un’agenzia turistica che, poco

prima, aveva prelevato i turisti a Playa de Santiago. Obiettivo era portarli dal complesso alberghiero nel quale si trovavano, al porto di San Sebastian de La

Gomera. Qui avrebbero dovuto imbarcarsi allo scopo di proseguire la vacanza su un’altra isola.

Il conducente avrebbe però perso il controllo del bus per ragioni ancora in fase di accertamento: il veicolo è così precipitato, intorno alle 13:15, in un

terrapieno, rotolando per oltre dieci metri prima di terminare la sua corsa. Il bilancio è terribile: una persona è morta mentre altre quattordici sono

rimaste ferite e tre di esse si trovano ricoverate in gravi condizioni. I feriti sono stati portati all’Ospedale Nuestra Senora de Guadalupe di La Gomera, due

invece sono stati portato negli ospedali di Tenerife in elisoccorso. Lo schianto è avvenuto all’altezza del Centro Ambientale El Revolcadero, al km 4,5 della

strada G-M2, in una curva. Si indaga allo scopo di chiarire le cause dell’incidente.