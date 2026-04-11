Attimi di apprensione a Milano, a seguito di un grosso rogo divampato nel primo pomeriggio. L’allarme è scattato intorno alle 14:30 quando i vigili del fuoco, allertati dai presenti, sono intervenuti d’urgenza in via Olgettina dove l’incendio è scoppiato e dalla cui zona si è levata un’alta colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Massiccio il dispiegamento dei soccorsi: cosa è successo e gli ultimi aggiornamenti.

Rogo divampa a Milano: alta colonna di fumo visibile da grande distanza

Secondo i primi aggiornamenti i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 14:30 di sabato 11 aprile in via Olgettina, in zona Lambrate, a non molta distanza dall’ospedale San Raffaele.

Qui è stato infatti segnalato un incendio scoppiato in un deposito Amsa. Si tratta della società che, nel capoluogo lombardo, si occupa della gestione dei servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana e della gestione dei servizi ambientali.

Diversi mezzi dei pompieri sono giunti in loco per circoscrivere il rogo che ha creato non poca preoccupazione nei residenti dei quartieri circostanti, anche per via della coltre di fumo che si è innalzata in cielo e che è stata vista anche da grande distanza. Stando alle prime informazioni ad andare a fuoco sarebbero stati dei rifiuti ingombranti, presumibilmente dei divani. L’incendio è stato messo sotto controllo dopo poche decine di minuti dai vigili del fuoco, intervenuti con sei mezzi. A titolo precauzionale sono giunti in loco anche i sanitari con un’ambulanza ma nessuno sarebbe rimasto intossicato o ferito.