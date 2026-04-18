I casi di incendio non interessano solo l’Italia o l’Europa ma sono anche presenti all’estero ed in situazioni già pervase da conflitti possono essere lette con il duplice significato di dolo atto a colpire la popolazione e quindi a causare morte. Un evento è accaduto in una nazione già al centro di una guerra. Scopriamo come è stato risolto e da cosa è stato causato.

Cisterna di carburante causa un potente incendio

Il caso oggetto si è verificato all’interno di una stazione di servizio ad Al-Hasakah dove un tecnico si è appostato per ricaricare la cisterna di carburante. Accortosi di essersi posizionato male, ha provato ad allontanarsi dall’area di rifornimento.

Nonostante lo spostamento una lingua di fuoco è rimasta sulla strada, contribuendo a propagare l’incendio che ha avvolto la stazione di servizio.

Le persone che stavano nell’area circostante si sono spaventate ed hanno tentato in tutti i modi di mettersi in salvo.

Il bilancio è stato di tre feriti

A seguito dell’esplosione sono state ferite 3 persone, e le automobili sono rimaste danneggiate, oltre alle strutture circostanti, questo è quanto riporta Leggo.it tramite la Syrian Arab News Agency che per prima ha diramato la notizia.

L’intervento dei mezzi di soccorso locali ha permesso di domare le fiamme e di ristabilire la normalità nell’area oggetto del terribile incidente.